A Ferrari apresentou esta quinta-feira o monolugar com que vai competir em 2022.



O novo carro foi batpizado como F1-75 em referência ao aniversário da Scudería. A 12 de março de 1945, Enzo Ferrari arrancou pela primeira vez em Maranello ao volante do 125-S.



Sem surpresa, a Ferrari mantém o vermelho tradicional, cor que cobre praticamente todo o monolugar. A exceção são as asas que são em preto.



O campeonato de Fórmula 1 tem início a 20 de março, com o GP do Bahrein.



Pode ver na galeria associada ao artigo monolugar Leclerc y Sainz vão conduzir em 2022.