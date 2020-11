A Fórmula 1 deu a conhecer esta terça-feira o calendário provisório do Campeonato do Mundo da categoria em 2021.

Portugal, que voltou este ano a acolher uma Grande Prémio 24 anos depois, está fora de uma lista de 23 corridas que terá a Arábia Saudita em estreia a 28 de novembro de 2021.

Por ser provisório, e atendendo ao contexto pandémico mas não só, o calendário poderá ser sujeito a alterações. Por exemplo: ainda está por confirmar o local da quarta prova, que se realizará a 25 de abril depois da China e antes de Espanha, cuja realização (tal como Interlagos, Brasil), está pendente de questões contratuais.

Caso se realizem os 23 Grandes Prémios, o calendário de 2021 será o mais longo de sempre da Fórmula 1. Isto depois de um ano com muitos cancelamentos, ajustes e apenas 17 corridas realizadas, algumas no mesmo autódromo.

O calendário provisório para 2021:

BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW