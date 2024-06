Fernando Fonseca falhará a estreia do AVS na Liga. Face à «agressão, com uma cabeçada» no final do segundo jogo com o Portimonense, o lateral foi suspenso por três jogos, além de sancionado com uma malta de 450 euros.

A descrição do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol cita o relatório do árbitro João Pinheiro.

«Culpado de conduta violenta. Agrediu um adversário com uma cabeçada», lê-se.

Aos 27 anos, Fernando Fonseca prepara o regresso à Liga. Formado no FC Porto, o lateral passou por Estoril, Gil Vicente e Paços de Ferreira. Esta época, somou 24 partidas pelo AVS na II Liga.

Ora, reveja o momento.