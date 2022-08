A B-SAD conquistou o primeiro ponto na II Liga, mas vai ficar com um sabor muito amargo do jogo em Penafiel.

A formação orientada por José Pratas chegou a uma vantagem de 3-0, com golos de Safira (2) e Castro. Com vantagem tão grande no marcador aos 51 minutos, a B-SAD não conseguiu segurar o resultado.

O Penafiel reduziu por Feliz aos 56 minutos, depois Roberto fez o 2-3 aos 70 e aos 75 Edi Semedo fixou o marcador nos 3-3 finais.

As duas equipas ocupam o antepenúltimo e penúltimo lugar da II Liga. Os penafidelenses têm dois pontos, a B-SAD um e o Torreense zero.