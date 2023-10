O facto de já se terem cumprido oito jornadas, o que significa praticamente um quarto do campeonato, somado à paragem para jogos das seleções torna esta altura propícia a balanços.

O Maisfutebol foi, por isso, olhar para os números que ficam deste início, para perceber acima de tudo que o FC Porto está a encontrar dificuldades em acompanhar os rivais.

A equipa de Sérgio Conceição é a terceira classificada, a três pontos do Sporting, a dois do Benfica e com três de vantagem sobre o Sp. Braga, o que acaba por ser a melhor notícia.

A verdade é que a produção ofensiva do FC Porto é bem inferior aos três rivais.

A formação portista marcou até agora, por exemplo, onze golos, o que a coloca num modesto nono lugar do ranking, atrás de equipas como o Desp. Chaves, o V. Guimarães, o Estoril, o Gil Vicente e o Boavista. O Sp. Braga é a equipa mais goleadora, com 20 golos, enquanto o Benfica surge no segundo posto com 18. Já o Sporting é quinto classificado.

A veia goleadora inferior aos rivais encontra paralelo também na menor capacidade de criar oportunidades de golo flagrantes. Neste ranking, o FC Porto é quinto classificado, com 18 ocasiões criadas, atrás de Benfica (29), Sp. Braga (28), Sporting (25) e Boavista (19).

Menos remates, menos remates enquadrados...

Da mesma forma, a equipa de Sérgio Conceição está atrás dos três rivais no número de remates por jogo. O Benfica faz 18.9 remates por partida, o Sp. Braga surge outra vez em segundo com 18.0, o Sporting é terceiro com 16.4 e o FC Porto é quarto com 15.6 remates.

Se falarmos apenas de remates enquadrados com a baliza, então o ranking da equipa ainda desce: faz 5.1 remates enquadrados por jogo, o que a coloca no sexto lugar do campeonato. O Sporting lidera neste aspeto, com 6.6 remates por jogo entre os postes, seguido de Sp. Braga (6.4) e Benfica (6.3). Desp. Chaves e Gil Vicente estão ainda acima do FC Porto.

... e menos passes no meio-campo adversário

O FC Porto está atrás dos rivais também na quantidade de passes bem feitos no meio-campo adversário, naquele que é um sinal da capacidade de jogar mais perto da baliza adversária. O Benfica lidera também este ranking, com 306 passes no campo adversário, seguido de Sporting com 258 e Sp. Braga com 244. Os azuis e brancos somam apenas 218.

Ora perante estas dificuldades do FC Porto em criar futebol ofensivo – todos estes dados atrás mencionados se referem ao jogo atacante, refira-se –, importa destacar que a equipa se evidencia na capacidade de defender.

Acima de tudo, a formação de Sérgio Conceição é de todas a que até agora sofreu menos golos: apenas seis, contra sete golos sofridos de Benfica e Sporting. O Sp. Braga está muito mal neste aspeto, em 12º do ranking com 14 golos sofridos (o dobro dos rivais).

Isto apesar de apenas em duas jornadas não ter sofridos golos, enquanto Benfica ficou em quatro jogos com a baliza inviolada e o Sporting ficou em três jogos.

O FC Porto mete-se também no meio dos rivais em posse de bola, surgindo no terceiro lugar do ranking ao fim de oito jornadas, à frente do Sporting: 59.6 por cento, contra 59.4 por cento. Acima, só Benfica (63.4 por cento) e Sp. Braga (60.4 por cento).

Feitas as contas, o FC Porto está a produzir menos do que os rivais ofensivamente, o que é mais um sinal das dificuldades da equipa de Sérgio Conceição neste início de temporada. Exatamente por isso, aliás, a formação portista tenha ganhado todos os jogos pela margem mínima, ao contrário do que tem acontecido com Sporting, Benfica e Sp. Braga.