A família Obama anunciou este sábado estar de luto pelo falecimento de Bo, o cão de água português que fez parte da família desde 2009, quando lhe foi oferecido pelo falecido senador democrata Ted Kennedy e acompanhou o anterior presidente dos Estados Unidos em dois mandatos na Casa Branca.

Barack Obama lamentou o falecimento do cão de água. «Hoje a nossa família perdeu um verdadeiro amigo e companheiro leal. Durante mais de uma década, Bo foi uma presença constante e gentil nas nossas vidas: estava sempre feliz por nos ver nos nossos dias bons, nos dias maus e em todos os dias», escreveu Barack.

A família Obama agora vai dedicar todo carinho a Sunny, outro cão de água português que recebeu em 2013.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V