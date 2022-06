Dani Alves anunciou esta quarta-feira que não vai continuar no Barcelona, ele que regressou ao emblema espanhol em novembro de 2021 – só foi inscrito em dezembro.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o lateral-direito escreveu que agora, sim, chega a hora de dizer adeus: «Gostava de agradecer a todos pela oportunidade de regressar a este clube e poder vestir outra vez esta camisola tão maravilhosa, não sabem o quão feliz sou. Oxalá não sintam falta das minhas loucuras e da minha felicidade diária.»

«Oxalá também que aqueles que ficam consigam mudar a história de este clube maravilhoso, desejo isso de coração», lê-se ainda.

Dani Alves chegou à Catalunha em 2008, e por lá ficou até 2016. Passou por Juventus, PSG e São Paulo, antes do regresso a Camp Nou no final do ano passado. Em meia época, fez um golo e quatro assistências em 17 jogos.

Aos 39 anos, de resto, o internacional brasileiro promete não parar por aqui: «Fecha-se um ciclo muito bonito e começa outro ainda mais desafiador. Um leão, mesmo que tenha 39 anos, continua a ser um leão.»