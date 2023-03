Assim como tantas outras crianças sonhadoras, João Mendes chegou para fazer testes no Cruzeiro no segundo semestre de 2018.

Botas debaixo do braço. Tímido. De poucas palavras.

No entanto, com muito talento. Tanto que aos 13 anos enfrentou uma forte concorrência, ultrapassou todas as etapas e acabou por ser selecionado para permanecer. Ninguém até então sabia, mas o histórico clube de Minas Gerais tinha acabado de incorporar nas camadas jovens o filho de um dos maiores craques da história do futebol brasileiro.

Ronaldinho Gaúcho.



«O João sempre foi um apaixonado por futebol, a bola sempre foi o brinquedo favorito dele. É extremamente dedicado, é um atleta de verdade. Leva muito a sério a profissão, teve uma trajetória de muita luta. Foi fazer testes no Cruzeiro sem ninguém saber quem ele era, ninguém tinha conhecimento de quem era o João», revelou o tio e empresário Roberto Assis, em entrevista exclusiva ao Maisfutebol.

«Foi lá, fez as provas todas e passou. É um miúdo humilde e que tem procurado o espaço dele.»



O peso do nome, de resto, já não é uma novidade na família. Antes de João Mendes, também o pai passou por lá.

«Foi difícil para o Ronaldo ser o irmão do Assis. Ele começou por ser o meu irmão e, hoje, eu que sou o irmão dele. Todos têm barreiras para ultrapassar, lutas para vencer. Cada um faz o seu caminho. É um esforço diário a tentativa de convencer as pessoas do seu talento, da sua história», completou o antigo jogador brasileiro, que representou o Sporting, entre 1996 e 1997.





Depois de passar pelas equipas sub-13, sub-15 e sub-17 do Cruzeiro, João Mendes, agora com 18 anos, deu em 2023 mais um passo significativo na curta carreira. Seguramente, também o mais difícil. Foi oficializado na primeira semana de março como reforço do Barcelona, onde o pai brilhou durante cinco temporadas e ergueu 13 títulos , entre eles a Liga dos Campeões de 2005/06.



«O Barcelona trata-nos sempre muito bem, recebe-nos de braços abertos e com enorme carinho. Ser filho do Ronaldo gera obviamente muitas expectativas, mas o João fez o seu próprio caminho. Veio para Barcelona, cumpriu um período de adaptação e treinou quase dois meses até assinar contrato. Está a construir tudo no dia a dia, passo a passo, com muita dedicação.».



João é fruto de um relacionamento de Ronaldinho com a modelo e dançarina Janaína Mendes, antiga participante do famoso e já extinto Programa do Faustão, na TV Globo. Apesar do curto romance, a dupla sempre manteve uma ótima relação, o que ajudou a moldar a personalidade e o caráter do filho.

Sempre sem pressão.



Natural do Rio de Janeiro e tendo vivido anos em Belo Horizonte, João Mendes atua como avançado e também está à disposição para desempenhar o papel de médio-ofensivo. É esquerdino, ao contrário do pai, que encheu os olhos do mundo com o pé direito.



«Não gosto de comparações, até porque é difícil comparar um atleta destro com um esquerdino. O João tem as suas qualidades, é bem diferente do Ronaldo dentro de campo. A movimentação, por exemplo, é diferente. Ele vai dar bastante trabalho, pode atingir um grande nível, mas com muita paciência», reforçou o tio, que também exerceu o papel de empresário de Ronaldinho.

«Já sofre com muitas pressões todos dias, por ser filho de quem é, então não vale a pena colocarmos mais pressão. A surpresa, para mim, é o melhor de tudo. Quero que as pessoas se surpreendam ao verem o João a jogar.»

Com 18 anos acabos de cumprir, João Mendes foi integrado na estrutura de La Masia e começou a trabalhar com o plantel de juvenis.

«O futuro a Deus pertence. O facto de estar hoje no quadro de um clube que tem tanta tradição e história, um clube que forma frequentemente muitos craques... tudo pode acontecer. Vai depender, acima de tudo, do que o João fizer no campo. Espero que seja mais um da família a jogar em alto nível no futebol mundial.»