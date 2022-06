A situação financeira do Barcelona continua longe do ideal, e nos últimos dias têm surgido notícias na imprensa de que a direção blaugrana quer cortar no salário dos «pesos pesados» do plantel.

Sergio Busquets, um dos capitães de equipa, mostrou-se esta quarta-feira disponível para ajudar, mas admitiu não gostou de saber destas notícias pelos jornais.

«Disseram-me que se têm dito muitas coisas e quando voltar de férias não sei o que me vão dizer. Gostava que me dissessem a mim, não saber de outra forma. Mas estou sempre disposto a ajudar», começou por dizer, na conferência de imprensa da seleção espanhola, e citado pelo Mundo Deportivo.

«Não nos pediram nada do que se sabe pelos jornalistas. Não é a melhor decisão fazê-lo através da imprensa, é sempre melhor discutir as coisas pessoalmente», acrescentou, antes de concluir: «Não sou um problema para o clube, estou sempre disposto a ajudar.»