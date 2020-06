A poucos dias do arranque da liga espanhola, após paragem devido à pandemia de covid-19, um problema físico de Messi lançou dúvidas sobre se poderia estar no primeiro encontro, mas Quique Setién, treinador do Barcelona, garantiu que o argentino está apto.

«Houve um ou outro jogador que sentiu algum desconforto, contraturas sem importância, mas Messi está perfeitamente bem e não vai ter nenhum problema em jogar», disse o treinador em declarações ao canal Movistar.

Questionado sobre se vai gerir a utilização do jogador, Setién respondeu: «Vão ser muitos jogos seguidos, prefiro sempre ter Messi em campo, mas logo veremos o que se vai passar.»

Setién falou ainda sobre Luis Suárez, que foi operado em janeiro e teve agora alta. «Ele está bem. Chegou em muito bom estado, já está com boa carga de trabalho. Está melhor do que esperávamos, mas há sempre dúvidas depois de tanto tempo sem jogar.»