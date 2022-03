Se o Real Madrid-Barcelona é visto por muitos dos apaixonados do futebol como um dos melhores jogos do desporto, para Gerard Piqué há partidas com um significado muito maior, como diante do velho rival Espanhol.

«Há muito tempo que tenho tanto dinheiro quanto o orçamento do Espanhol [de Barcelona]. Gosto mais de ir ao campo do Espanyol do que ao do Real. Fico feliz quando o Espanhol sobe para a primeira divisão porque vou jogar lá. Gosto de ir lá, entrar no campo, que assobiem como loucos. Ris-te e ainda se irritam mais. Não há nada assim no mundo. Eu diria que é melhor do que sexo. Gosto muito mais do que contra o Madrid. É uma raiva contida, um ressentimento de anos. Os de Madrid são uns cavalheiros», disse o central do Barcelona numa conversa no programa The Wild Project, no Youtube, com Jordi Wild.

Piqué abordou ainda, entre outros temas, a relação com o antigo presidente dos culés, Josep Maria Bartomeu.

«É uma pessoa cujas inseguranças ou o facto de querer deixar todos felizes o levou a não saber dizer não. Não saber lidar com os problemas. Mentiu na minha cara com o Barçagate. O clube contrata alguns serviços para criticar os jogadores e ele diz na minha cara e do Leo [Messi] que não sabe de nada. Dissemos-lhe que aceitávamos que ele não sabia de nada e que esperávamos que ele tomasse medidas. E depois descobri que ele sabia, quando eu tinha vindo a público feito idiota para defendê-lo», lembrou.

