Médio do Barcelona, Frenkie de Jong insurgiu-se esta terça-feira contra os jornalistas, a propósito das notícias que têm vindo a público sobre o seu contrato e um eventual desejo de rumar a outro clube.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Nápoles, o internacional neerlandês garantiu que quer ficar no clube catalão e negou que ganhe perto de 40 milhões de euros.

«A verdade é que ultimamente tenho-me irritado um pouco, estou um bocado chateado com o que a imprensa tem escrito. Saem muitas coisas que não são verdade. Alguns de vocês dizem coisas que são mentira e que nos deixa até um pouco envergonhados. Está a irritar-me um pouco», começou por dizer.

«Falam muito do meu contrato, salário... há muitas mentiras. Dizem que ganho 40 e tal milhões, mas na verdade isso está muito distante do que realmente ganho. Inventaram uma história que não é verdade. Estou muito feliz no Barça, sempre o disse, é o clube dos meus sonhos. Espero que continue aqui por muitos anos», acrescentou.

O Barcelona, refira-se, joga esta quarta-feira em Nápoles (20h00), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.