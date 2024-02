Depois de três semanas ausente por lesão, João Félix está recuperado e faz parte da convocatória do Barcelona para o jogo em Nápoles, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O internacional português estave fora das opções de Xavi desde o dia 30 de janeiro depois de ter torcido «o ligamento lateral externo do tornozelo direito». O jogador, de 24 anos, leva sete golos e cinco assistências em 28 jogos pelos blaugrana esta época.



Refira-se que João Cancelo também faz parte dos convocados. O Nápoles-Barcelona joga-se esta terça-feira, no Diego Armando Maradona.



Convocados do Barça:



Guarda-redes: Ter Stegen, Iñaki Peña e Astralaga;



Defesas: Cancelo, Araújo, Iñigo Martínez, Christensen, Koundé, Cubarsí e Héctor Fort;



Médios: Pedri, Romeu, Sergi Roberto, De Jong, Gundogan, Casadó e Fermín;



Avançados: Lewandowski, Raphinha, João Félix, Vítor Roque, Lamine Yamal e Guiu.