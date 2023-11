A remodelação do estádio do Barcelona vai contemplar um espaço reservado para homenagear os adeptos falecidos do clube, com 180 metros quadrados e com capacidade para 26,600 urnas.

Os adeptos culés vão poder, assim, homenagear os adeptos mortos, com um local próprio para depositarem as respetivas cinzas a poucos metros do relvado principal.

O novo espaço, que se vai chamar Memorial FC Barcelona, além da capacidade para albergar as cinzas dos adeptos mais ilustres, terá ainda um espaço para 9 mil placas comemorativas para os adeptos que pretendam ter o seu nome ao lado das maiores figuras do clube.

No columbário, com capacidade para 26,600 urnas, serão exibidos momentos emblemáticos na vida de cada sócio, com momentos marcantes dos 125 anos de história do clube catalão.

A ideia do clube é reforçar os conceitos de família e de pertença e de reforçar a ligação do clube com os sócios, não só nos bons momentos, mas também nos momentos de adversidade.