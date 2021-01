No final da derrota na final da Supertaça espanhola diante do Athletic Bilbao, Ronald Koeman abordou a expulsão de Lionel Messi nos instantes finais por agressão a um adversário. «Entendo o que aconteceu. Não sei quantas faltas sofreu. Um jogador tenta driblar e não pode. Se o desculpo? Tenho de ver a jogada», afirmou o treinador do Barcelona em declarações reproduzidas pela imprensa espanhola.

Koeman lamentou que o conjunto culé tenha sofrido dois golos em períodos críticos do jogo. «Marcaram-nos antes do intervalo e quase no fim do jogo e isso é difícil de gerir. O último golo foi pior, porque é duro quando nos marcam no fim.»

Apesar desta machadada numa época marcada pela irregularidade do Barcelona, o técnico holandês recusou que este seja um passo atrás. «Não é! Um título é bom, mas é só um jogo e estamos num bom caminho. Fizemos tudo para ganhar e para muitos jogadores jogar esta final será uma boa experiência. Não estou irritado, a equipa esteve bem. Estivemos duas vezes a ganhar, sofremos quase ao intervalo e no final. Há que defender melhor. (...) Estamos tristes e desiludidos, porque queríamos ganhar, mas isso não nos tira do bom caminho, porque estamos a melhorar», concluiu.