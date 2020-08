Depois de Ronald Koeman ter dito que este era o momento para treinar o Barcelona, o presidente do emblema blaugrana confirmou que Ronald Koeman é o nome escolhido para a sucessão de Quique Setién.

«Se nada acontecer de errado, Koeman será o treinador que anunciaremos e que levará esta equipa e estes jogadores para a frente com um projeto diferente com um treinador que conhecemos bem. Não apenas como jogador, mas também como treinador. Se nada acontecer de errado, Koeman será o treinador», reiterou Josep Maria Bartomeu em entrevista à Barça TV.

O dirigente considerou que o treinador que passou pelo Benfica em 2005/06 é o homem certo para voltar a montar um projeto ganhador. «Conhecemo-lo muito bem e sabemos como pensa e como jogam as equipas dele. Também o escolhemos pela experiência que tem e por ter feito parte do Dream Team de Johan Cruyff [n.d.r.: na primeira metade da década de 90].»

Bartomeu confirmou que chegou a sondar Koeman em janeiro passado, quando o Barça acabou por avançar para a contratação de Setién devido à indisponibilidade do holandês. «Disse-nos que tinha uma responsabilidade com a Holanda e que não podia deixá-los sem treinador, mas foi o primeiro treinador que contactámos. Agora disse-nos que o Europeu está muito longe, estamos em plena pandemia e não sabeos o que acontecerá com as competições. Por isso disse-nos que pode vir. É um sonho para ele desde há muito tempo», concluiu.