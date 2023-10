João Cancelo, jogador do Barcelona, em declarações à Eleven/DAZN, depois da vitória sobre o FC Porto (1-0), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Jogo difícil, muitas faltas, muitos amarelos…

- É verdade. Eu, principalmente, levei um amarelo muito cedo, que me condicionou no jogo nas bolas divididas, mas penso que o árbitro não esteve bem no jogo. Há faltas que não são para amarelos, não estou a falar do minha, que é clara. Quanto ao jogo, foi difícil, sabíamos que ia ser assim. Sabíamos que ao perdermos bolas íamos sofrer contra-ataques. Ainda não sofremos golos nesta competição, o que é bom, mas ainda podemos melhorar.

Lance do penálti revertido?

- Agora com o VAR é tudo ais claro, ainda que o VAR seja sempre a decisão de uma pessoa. Tinha visto que o Eustáquio tinha tocado primeiro na bola com o braço. Ainda tenho de ver as imagens, mas tinha a sensação que tinha o braço junto ao corpo. Mas estava lá o VAR e a decisão foi correta.

O Félix está feliz no Barcelona, o Cancelo também, qual dos dois está mais feliz?

- Do que eu tenho falado com o Félix, estamos os dois felizes. O Benfica é o clube do meu coração, sempre disse isso, mas sempre admirei o Barcelona, Os meus ídolos jogaram aqui. A minha família está feliz, o meu pai, a minha irmã e eu também estou feliz. É um clube histórico onde sempre quis estar. Vamos desfrutar desta vitória porque domingo já temos outra guerra.