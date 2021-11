Xavi Hernández manifestou-se «otimista» para a receção ao Benfica, depois de ter ultrapassado o primeiro teste com o Espanhol, mas o treinador lembra que agora é um teste com fasquia mais elevada, destacando a qualidade do Benfica, de Jorge Jesus e recordando que, no primeiro jogo, no Estádio da Luz, o Barcelona perdeu por 3-0.

«Acabei o jogo com o Espanhol mais do que satisfeito, com boas sensações. Estivemos muito bem até ao minuto 83, depois perdemos o controlo, o Espanhol teve duas ou três ocasiões, foi melhor do que nós nos últimos dez minutos, mas antes disso controlámos. A equipa jogou bem, com posse de bola, empurrando o Espanhol para o sei meio-campo, com a nossa a identidade de jogo», começou por dizer o antigo internacional espanhol, em conferência de imprensa.

O segundo teste vai ser bem mais «complicado». «Amanhã vai ser um jogo mais complicado, eles têm uma grande equipa, um grande treinador, muita experiencia, uma equipa mais física, sobretudo nas alas. Os avançados podem provocar problemas na nossa área, estamos a falar na Liga dos Campeões, o ritmo e a intensidade serão muito mais elevados, mas vamos estar preparados para lutar pela qualificação para os oitavos de final», acrescentou.

O treinador tem tido um discurso otimista e carregado de ambição, mas com algumas cautelas. «Amanhã vamos ver se somos melhores do que o Benfica. Falar é muito fácil, mas temos de o demonstrar no campo. Com o Espanhol fomos muito melhores, ma isso já é passado. O Barça está num momento em que não pode pensar em altos voos, mas podemos ser otimistas. Temos uma oportunidade e se ganharmos estamos nos oitavos de final. Temos de ser otimistas, temos de ser valentes e procurar os três pontos. No último jogo como Benfica perdemos 3-0, essa é a realidade, não vai ser fácil», comentou.

O Bareclona chega a este jogo com muitas ausências, particularmente nos corredores. «O Ilias, o Abde e o Jutglà não podem jogar porque não estão inscritos. Vamos ver como está Dest, Dembélé e Sergi Roberto. Vamos ver como reagem no treino. Temos todos os extremos puros lesionados, mas vamos tentar ganhar o jogo», referiu.

Um treinador que aposta muito na formação e Pedri acaba de ganhar o prémio Golden Boy. «Vamos ver como vai evoluir. Estou muito feliz por ele, o seu rendimento com 18 anos tem sido excecional. O prémio é mais do que merecido. Está a passar por um momento complicado por causa das lesões, mas é um jogador-chave, fundamental, diferente de todos os outros. Espero poder voltar a contar com ele o mais breve possível, mas o mais importante é que não tenha novas recaídas», comentou ainda.