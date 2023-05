O GDESSA Barreiro sagrou-se este domingo campeão feminino de basquetebol pela terceira vez na sua história, ao vencer o Benfica, no terceiro jogo, na Luz, por 61-55.

Depois de ter permitido que as detentoras do troféu empatassem a decisão, no sábado, a formação do Barreiro impôs-se no terceiro e decisivo jogo.

A equipa da margem sul chegou ao final do primeiro quarto com uma vantagem de dez pontos (19-9), mas depois permitiu a recuperação da equipa da casa, que virou o jogo no segundo quarto, para 30-27.

No entanto, depois de um terceiro quarto muito equilibrado (43-43), a equipa do Barreiro disparou definitivamente no último período, acabando por vencer por seis pontos de vantagem (61-55).

Juntando os títulos conquistados em 2007 e 2017, o GDESSA passa a contar o mesmo número de troféus do que o União Sportiva e do Olivais FC, colocando-se a apenas a dois do CAB Madeira, recordista da competição, com cinco títulos.