O Benfica triunfou, na noite desta sexta-feira, sobre o Imortal, no play-off de acesso às meias-finais da Taça Hugo dos Santos.

Em Gondomar, e num duelo de sentido único, os comandados de Norberto Alves assumiram a dianteira do marcador desde cedo. Se o quarto inaugural deixava clara a diferença entre as equipas (24-18), o segundo parcial desfez as aspirações dos algarvios (23-8).

Assim, ao intervalo, os bicampeões nacionais venciam por 47-26.

No segundo tempo, entre rotação e poupanças a pensar no dérbi com o Sporting, as águias aplicaram parciais de 23-15 e 17-15. Como tal, a buzina selou o resultado em 87-56.

O Imortal terá a lamentar a ausência do extremo Ryan Weber, que terminou a época a 9 de março, travado por uma grave lesão no tornozelo. Entre os algarvios, Tubbergen (8 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência e 1 desarme lançamento), Derek Jackson (7 pontos e 4 assistências) e Salvador Victo (8 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências) foram os mais inconformados.

No Benfica, Broussard (16 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência e 4 roubos de bola), Terrell Carter (14 pontos, 8 ressaltos e 1 assistência) e Thomas Dreschel (12 pontos e 3 ressaltos) foram os principais destaques.

As meias-finais da Taça Hugo dos Santos – prova batizada em homenagem a um capitão de Abril – estão agendadas para a tarde deste sábado. A partir das 15h, o FC Porto mede forças com a Oliveirense. Os dragões triunfaram, esta sexta-feira, sobre a Ovarense.

Às 18h, Benfica e Sporting disputam a segunda vaga para a final, agendada para as 16h30 de domingo.

O Sporting é o detentor do troféu (2023 e 2022). Por sua vez, FC Porto (2021), Oliveirense (2019 e 2020) e Benfica (2017 e 2018) procuram reconquistar a prova. As águias são as máximas detentoras da Taça Hugo dos Santos (6).