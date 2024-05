O Moreirense recebeu e venceu o Vizela por 1-0, esta sexta-feira, no jogo inaugural da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, resultado que ditou a descida dos vizelenses à II Liga.

Um grande golo de Lawrence Ofori, aos 23 minutos, num remate de pé direito em zona frontal, de fora da área, decidiu o duelo minhoto e de vizinhos.

Com este resultado, o Moreirense chega aos 49 pontos e mantém o 6.º lugar ao fim desta jornada. Fica, assim, mais perto de garantir a última vaga da I Liga para a próxima edição da Taça da Liga: para já, à condição, tem quatro pontos de vantagem para o Arouca, 7.º classificado com 45 pontos e menos um jogo.

O Vizela mantém-se no 18.º e último lugar, com 22 pontos, a seis do lugar de play-off, o 16.º, ocupado pelo Portimonense, que tem 28 pontos e vantagem no confronto direto com os vizelenses, fator que confirma desde já a despromoção do Vizela, ao fim de três anos na I Liga.