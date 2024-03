O Benfica deu seguimento ao momento vitorioso, triunfando, na tarde deste sábado, em Albufeira, diante o Imortal (84-95), em encontro da 16.ª jornada da Liga.

Os dois quartos inaugurais, de 15-25 e 23-29, garantiram à turma de Norberto Alves uma vantagem confortável ao intervalo (38-54), sobretudo à boleia do acerto de Toney Douglas e da presença do capitão Makram Rhomdhane em todo o campo.

Apesar da resposta dos anfitriões, encurtando distâncias para os 13 pontos, os bicampeões limitaram-se a gerir a vantagem até à derradeira buzina. Por isso, os parciais de 20-17 e 26-24 foram escassos para o Imortal ambicionar um desfecho diferente.

Em termos individuais, Romdhane foi o atleta mais valorizado, somando 14 pontos, 18 ressaltos, três assistências e dois roubos de bola, em 32 minutos. Em simultâneo, Toney Douglas (21 pontos, três ressaltos e três assistências) e Aaron Broussard (20 pontos) foram pilares na quarta vitória consecutiva das águias para a Liga.

Do outro lado, o Imortal teve em Jake Tubbergen (21 pontos, nove ressaltos e quarto assistências) e Barnes (25 pontos e cinco assistências) as «estrelas da companhia», como é habitual.

Os algarvios são sétimos na Liga, com 23 pontos. Por sua vez, o Benfica sobe provisoriamente à liderança, com 28 pontos, mais um em relação ao FC Porto, que joga no final da tarde deste sábado, em Esgueira.

Leão cai no último segundo

O Sporting foi surpreendido, em casa, pelo Desp. Póvoa, por 78-79. Ainda que os comandados de Pedro Nuno Monteiro tenham entrado melhor no encontro, à boleia dos parciais de 22-17 e 19-15, o conjunto poveiro respondeu no segundo tempo.

Galvanizados por Clyde Trapp, Onno Steger e pelo internacional português Gonçalo Delgado, a turma de José Ricardo aplicou parciais de 16-24 e de 21-23. Nos derradeiros segundos, Trapp voou junto à linha lateral, pela esquerda, e concretizou um triplo épico.

Ainda que poste / extremo norte-americano do Desp. Póvoa tenha estado em destaque – com 20 pontos, oito assistências, seis roubos de bola e três ressaltos – o atleta mais valorizado foi Onno Steger (29 pontos, seis ressaltos, três assistências e três roubos de bola). Por sua vez, Gonçalo Delgado anotou 17 pontos, oito ressaltos e uma assistência.

Entre os leões, Yussuf anotou 14 pontos, 13 ressaltos e três desarmes de lançamento. Em simultâneo, Ekiyor (13 pontos, oito ressaltos e três assistências) e Mike Moore (nove pontos, seis ressaltos e duas assistências) estiveram entre os mais inconformados.

O Sporting está no quarto lugar da Liga, com 26 pontos, em igualdade com Oliveirense (3.ª) e Ovarense (5.ª). Em todo o caso, Sporting e Oliveirense guardam um jogo em atraso, com o Lusitânia, nos Açores.

Quanto ao Desp. da Póvoa, é sexto classificado, com 24 pontos.