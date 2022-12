A equipa de basquetebol feminino do Benfica, já apurada para os 16 avos de final da EuroCup, derrotou hoje as luxemburguesas do Diddeleng, por 72-59, em jogo da sexta jornada do grupo.

No final do primeiro período, a equipa do Benfica já registava uma vantagem de três pontos (18-15), que foi aumentando nos três seguintes, com quatro pontos de avanço no final do segundo (37-33), oito no final do terceiro (55-47) e 13 no final do quarto e último (72-59).

As duas melhores marcadoras do Benfica na partida foram a base Marta Martins e ala brasileira Raphaella Monteiro, ambas com 15 pontos, só superadas pela luxemburguesa Mandy Geniets, que somou 16 pontos para o Diddeleng.

Com mais este triunfo, o Benfica venceu o grupo G, com 11 pontos, seguido das suíças do Fribourg, com 10, das belgas do Namur, única equipa que venceu a formação lusa, com oito, e o Dudelange, em último, com sete pontos.

Na sua época de estreia absoluta nas competições europeias, o Benfica alcançou uma proeza ao vencer o grupo G e ao assegurar o apuramento para os 16 avos de final da EuroCup.