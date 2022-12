Por Rafael Ferreira

Foi bonito enquanto durou!

O Benfica partiu para esta partida com o Barcelona ainda a sonhar com o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões.

As comandadas de Filipa Patão entraram confiantes mas o poderio catalão «matou» o sonho das águias.

Aos oito minutos, um cabeceamento de Irene Paredes demonstrou que a equipa do Barcelona não vinha ao Seixal para passear. Sempre muito fortes e pressionantes, com Aitana no papel de protagonista, as espanholas não deixavam a equipa do Benfica respirar por um segundo, até que no último quarto de hora as encarnadas apareceram em jogo com grandes oportunidades de Clóe e Jéssica Silva. Mas já em período de descontos da primeira parte, Clàudia Pina ampliou a vantagem, numa altura que a equipa catalã estava adormecida em campo.

Na segunda parte, o Benfica entrou com uma atitude agressiva e combativa mas os golos de Aitana e Crnogorčević cortaram as aspirações das benfiquistas.

Jéssica Silva ainda reduziu a desvantagem com um remate fortíssimo de fora de área, após uma desatenção culé.

Mas a goleada iria mesmo concretizar-se. Aos 80 minutos, Ana Seiça fez um autogolo e parecia que a sorte não estava do lado das águias, que falharam duas grandes penalidades: Nycole (73) e Ana Vitória (90+6).

A canadiana Cloé Lacasse era a mais inconformada e um minuto depois do azar de Seiça, quis dar alento à equipa com um excelente gesto individual que terminou em golo.

Caldentey ainda queria deixar o seu nome no marcador do jogo e aos 90+1 fechou o resultado final.

As águias estão eliminadas da Champions mas valeu o esforço e espírito encarnado.