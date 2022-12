Este domingo foi um dia especial para João Neves, médio de 18 anos que fez a estreia na equipa principal do Benfica no particular das águias frente ao Sevilha.

O jogador natural de Tavira, que chegou ao Benfica com 13 anos, entrou ao minuto 77 para o lugar de Neres, que saiu com queixas físicas.

O médio com a camisola 87 que leva nove jogos na equipa B das águias faz parte da geração que na época passada conquistou a Youth League.

Após o apito final, João Neves foi à bancada onde estava o pai, a quem deu um sentido abraço após um dia que certamente não esquecerá.