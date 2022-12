A FIGURA: Rafa

Só jogou a primeira parte, mas foi o melhor do lado dos encarnados. Comandou sempre o ataque do Benfica e teve uma das melhores oportunidades de todo o encontro já no final da primeira parte. É daqueles jogadores desconcertantes para as defesas adversárias.

OUTROS DESTAQUES

André Almeida

O lateral direito ainda não tem minutos oficiais esta época e foi aposta de Schmidt no jogo de preparação de hoje frente ao Sevilha. Fez 45 minutos, sem grande brilho atacante, mas onde também não comprometeu. Ainda assim, está longe de ser opção neste Benfica.

João Neves

É algarvio e estreou-se pela equipa principal do Benfica, num jogo «em casa». Entrou com vontade de mostrar serviço a Roger Schmidt. Teremos aposta para o futuro?

Grimaldo

Esteve sempre muito envolvido na manobra atacante do Benfica: foi dele, inclusive, o primeiro remate do encontro, ao minuto seis. Está num excelente momento de forma – e isso é inegável.