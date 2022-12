O Benfica perdeu com o Sevilha neste domingo por 1-0, em jogo particular disputado no Algarve, mas a pior notícia pode ter sido a substituição de David Neres.

O extremo brasileiro entrou ao intervalo da partida e saiu com queixas físicas 22 minutos depois.

O jogador fez sinal para o banco, Roger Schmidt mandou João Neves para o aquecimento, mas o jovem médio nem teve tempo para aquecer, sendo imediatamente chamado para jogo.