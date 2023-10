O treinador da equipa de basquetebol do Benfica projetou o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, na quarta-feira diante dos gregos do PAOK.

Ivan Almeida e Aaron Broussard são baixas (importantes) nas águias, mas Norberto Alves garantiu que não há desculpas. «Gostávamos que estivessem todos [os jogadores] presentes, mas outros estarão e agora já não há desculpas para nada. No último jogo, esses jogadores não estiveram e outros jogadores também estiveram muito bem», relativizou o técnico.

Recorde-se que o Benfica perdeu recentemente três jogos seguidos - Oliveirense duas vezes e FC Porto - mas Norberto Alves retirou peso a essa fase negativa. «Há que olhar para todos os jogos. Quando ganhamos, é sempre importante irmos melhorando e o importante quando perdemos é não nos perdermos. Há uma visão sobre o que vai ser a época, que vai ser longa, uma maratona», perspetivou.

O Benfica vai participar pelo segundo ano consecutivo nesta fase da Liga do Campeões de basquetebol. Por isso, a qualidade dos campeões nacionais já não será uma surpresa para os adversários. «Realisticamente, penso que nos menosprezaram um pouco e este ano isso não irá acontecer, o que como já disse antes vai fazer com que desde o primeiro minuto tenhamos de dar o nosso máximo», vincou.

PAOK, Galatasaray e Hapoel Jerusalém são os adversários do Benfica no Grupo G. As águias recebem o PAOK na quarta-feira pelas 19h30.