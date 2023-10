Betinho Gomes, basquetebolista do Benfica, veio a público denunciar insultos racistas no clássico de sábado frente ao FC Porto, no Dragão Arena (79-62).

«Estávamos a meio do aquecimento antes de começar o jogo, faltavam cerca de 11 minutos mais ou menos, decidi ir ao balneário e, no caminho, exatamente atrás do banco de jogadores do FC Porto, um adepto grita: 'Preto de m****, vai para a tua terra'. Não liguei, continuei o meu caminho, ao sair do balneário voltei a passar pelo mesmo sítio e voltaram a gritar: 'Preto de m****, vai para a tua terra'. Voltei a ignorar e continuei para o campo para aquecer com os meus colegas», descreveu Betinho.

O extremo/poste luso-cabo-verdiano não reagiu de imediato, lamento nesta altura a sua decisão: «Na altura achei que foi a melhor decisão porque tínhamos um jogo para ganhar, decisão da qual me arrependo profundamente, porque deveria ter confrontado as pessoas que disseram aquilo, porque o jogo não é mais importante que esta situação que tem que acabar de uma vez por todas. Não há lugar para o racismo nos pavilhões e em lado nenhum.»

Betinho apela a medidas concretas por parte do FC Porto e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), sendo que a sua denúncia surge após outra, nos mesmos moldes, por parte da sua esposa, Sofia Ramalho Gomes, antiga jogadora de basquetebol.