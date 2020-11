Michael Jordan doou os rendimentos adicionais a que teve direito pela série «The Last Dance» à Feeding America, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a combater a fome nos Estados Unidos.

«Nestes tempos desafiantes e num ano de dificuldades inimagináveis devido à covid-19, é mais importante do que nunca parar e agradecer. Estou orgulhoso por doar à Feeding America os rendimentos adicionais do 'The Last Dance'», referiu, citado pela organização, que deu conta de que a verba cedida pelo ex-basquetebolista é de 2 milhões de dólares, perto de 1,7 milhões de euros.

O dinheiro vai ser distribuído por bancos alimentares dos estados de Carolina do Norte e do Sul e também em Chicago, cidade onde Jordan jogou e viveu entre 1984 e 1998.

