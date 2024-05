Este domingo, o FC Porto foi vencer a casa do Ovarense, no terceiro jogo das meias-finais do campeonato nacional de basquetebol, por 86-83.

Num jogo que ficou marcado por confrontos entre adeptos da casa e os jogadores portistas, a equipa do FCP está na frente da série (2-1).

Destaque para a exibição Jamir Harris, jogador do Ovarense, que fez 24 pontos, três ressaltos e duas assistências. Do lado do FC Porto, Charlon Kloof marcou 17 pontos e cinco assistências e ressaltos.

As duas equipas voltam a encontrar-se em Ovar, para jogarem o quarto jogo da série, com o FC Porto a precisar de apenas uma vitória para ir à final. Caso o Ovarense vença, o finalista vai ser decidido no Dragão Arena.