O extremo grego Giannis Antetokounmpo, uma figura destacada na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), anunciou através das redes sociais que não irá competir no Mundial de 2023 devido a questões físicas.

Com 28 anos, Antetokounmpo partilhou no Instagram a sua deceção perante a conclusão de que não está «ao nível exigido para participar num Campeonato do Mundo», após consultas com a equipa médica dos Milwaukee Bucks.

O jogador, que conquistou o título da NBA em 2021 e foi distinguido como Jogador Mais Valioso (MVP) em 2019 e 2020, confirmou assim um rumor que já vinha sendo falado há algum tempo.

A competição realizar-se-á nas Filipinas, Japão e Indonésia, e a Grécia integra o Grupo C juntamente com Nova Zelândia, Jordânia e Estados Unidos.