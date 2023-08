A seleção espanhola de basquetebol sofreu um duro golpe este sábado com o anúncio de Ricky Rubio, considerado o melhor jogador do Mundial 2019, na China, que não vai poder estar no Campeonato do Mundo de 2023 devido a problemas de saúde mental.

O comunicado do base espanhol de 32 anos foi publicado pela federação espanhola de basquetebol (FEB). «Decidi parar a minha atividade profissional para tratar da minha saúde mental. Quero desde já agradecer todo o apoio que recebi da FEB que entendeu a minha decisão. Hoje a família da seleção faz mais sentido do que nunca. Obrigado. Peço que respeitem a minha privacidade para que possa defrontar estes momentos», destacou o jogador.

Um duro golpe na preparação da seleção espanhola para a fase final que contava com Ricky como líder de uma equipa ambiciosa que já tinha perdido também Lorenzo Brown devido a problemas físicos.

Ricky Rubio tinha recuperado de uma lesão no joelho contraída ao serviço dos Cavaliers, na última edição do Eurobasket. O jogador já estava inserido no estágio de preparação da seleção para o Mundial, mas, na passada quinta-feira, já tinha ficado de fora do jogo de preparação frente à Venezuela.

Sem Ricky Rubio e Lorenzo Brown a Espanha perde os dois bases titulares e terá de encontrar soluções de emergência para o cinco espanhol.