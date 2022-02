Luís Magalhães, treinador do Sporting, destacou o feito histórico que os leões alcançaram, ao chegar aos quartos de final da Taça Europa, algo inédito no panorama do basquetebol português.

«Chegar aos quartos de final tem um simbolismo muito grande. Os jogadores acreditaram muito, tenho uma equipa técnica fabulosa. Todos juntos conseguimos convencer os jogadores de que era possível. Se o Sporting vai investir numa competição europeia, temos de dar o nosso melhor. Os jogadores foram fabulosos. Os planos de jogos são feitos e são cumpridos praticamente a 100%.», confessou, após a vitória frente ao Benfica.

O técnico leonino explicou ainda qual foi a chave do jogo. «Os últimos jogos têm dado um Benfica forte no início e depois na segunda parte vamos atrás do resultado. Hoje, iniciámos muito melhor o jogo. Conseguimos vencer o primeiro e o segundo período. No terceiro, onde habitualmente somos muito forte, consolidámos o resultado. Esta é uma vitória para os adeptos e para todos nós.»

Luís Magalhães lembrou ainda que o Sporting vai lutar pelo primeiro lugar na última jornada e anteviu a próxima ronda: «Os nossos possíveis adversários são duas equipas muito fortes (Bahcesehir Koleji e BC Avtodor Saratov), como são as equipas turcas e as russas. No Sporting, temos de lutar em cada jogo pela vitória», concluiu.

Recorde-se que este foi o quarto dérbi da capital disputado esta temporada e que terminou com triunfo sportinguista, tal como os anteriores. O Benfica, de resto, não consegue vencer os verde e brancos há 10 jogos.