Os búlgaros do Rilski Sportist ou os finlandeses do BC Nokia serão os adversários do Benfica na penúltima eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Caso vençam, os tricampeões nacionais jogarão diante dos suíços do Fribourg Olympic ou ante Sabah (Azerbaijão) ou Norrkoping Dolphins (Suécia). A eliminatória entre azeris e suecos está ainda por realizar.

Importa realçar que a turma de Norberto Alves conhece bem os Norrkoping Dolphins. Em setembro de 2023, na Turquia, as águias derrotaram os suecos no derradeiro jogo de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões (73-83).

Nos meses seguintes, os Norrkoping Dolphins receberam e visitaram o FC Porto, na primeira fase de grupos da Taça Europeia. Os dragões triunfaram, por 71-79 e 84-64.

Quanto ao Benfica, as águias, que «exigem» o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, ambicionam a terceira presença consecutiva na prova.

Stakes are high, QRTs are set: Who will make it to the #BasketballCL Regular Season? 🎫 pic.twitter.com/qkmkFl5aov — Basketball Champions League (@BasketballCL) June 26, 2024

Depois de em 202/23 atingirem a ronda qualificação, após o segundo lugar no grupo, os campeões nacionais foram quartos esta temporada, face a PAOK, Galatasaray e Hapoel Jerusalém.

Caso voltem a triunfar no play-off, os comandados de Norberto Alves integrarão o Grupo G da Champions, a par dos alemães do Niners Chemnitz, dos italianos do Bertram Derthona Tortona e dos espanhóis do BAXI Manresa.

Estes emblemas são também familiares ao basquetebol nacional. O Niners Chemnitz conquistou a Taça Europeia, prova na qual o FC Porto foi semi-finalista.

Quanto ao Manresa, foi o clube de Travante Williams em 2023/24, emprestado pelo Sporting. Além disso, os espanhóis mediram forças com o Benfica em 2022, precisamente na fase de grupos da Liga dos Campeões.

As águias perderam em casa (78-97), mas venceram fora de portas (82-92). Ainda que empatados a 10 pontos, o Manresa assumiu a liderança do grupo graças ao saldo de pontos. Por isso, o Benfica seguiu para a ronda de qualificação, onde foi eliminado pelos turcos do Darussafaka.