A Oliveirense oficializou, na tarde desta terça-feira, a saída do treinador Edo Bosch. Como adiantado pelo Maisfutebol no princípio de maio, o treinador catalão, de 48 anos, está a caminho do Sporting.

«Quando assumiu os destinos da Oliveirense, Edo Bosch prometeu estar nas fases finais de todas as competições e cumpriu. Nos play-offs da Liga tivemos casa cheia em todos os jogos, como há muito não se via. Esta temporada batemos o recorde [deste século] de jogos realizados (54) e de vitórias (36)», lê-se na nota divulgada pelo clube nas redes sociais.

Além disso, a Oliveirense lamenta a incapacidade para manter Edo Bosch – que tinha mais um ano de contrato – depois de o Sporting acionar a cláusula de rescisão.

Depois de, esta época, atingir a final da Liga dos Campeões, além das «meias» da Liga e da Taça de Portugal, Edo Bosch prepara-se para o terceiro desafio como treinador.

Antes, pelo Valongo, entre 2020 e 2023, alcançou duas finais da Liga dos Campeões, venceu uma Taça Continental – o único título nesta jornada a despontar – e disputou a final de uma Taça Intercontinental.

De saída do Sporting – atual campeão europeu – está Alejandro Domínguez, técnico argentino de 53 anos, por motivos familiares.