A equipa de basquetebol do FC Porto escorregou este sábado na visita a Oliveira de Azeméis (86-90) e fica, agora, ao alcance do Sporting que, este domingo, recebe o Vitória de Guimarães. O Benfica já tirou proveito da derrota da equipado Dragão, ao vencer no campo do Esgueira, num jogo em que chegou aos três dígitos (100-64).

Começamos pelo líder do campeonato que consentiu a segunda derrota da temporada, depois de ter chegado ao intervalo com uma vantagem de seis pontos (53-47). O jogo seguiu equilibrado na segunda parte, mas a equipa da casa acabou por ser mais feliz na ponta final do jogo, adiantou-se no marcador e garantiu a conquista dos três pontos.

Cleveland Melvin (22 pontos), Charlon Kloof (21 pontos), Aaron Harrison (18 pontos) e Tanner Omlid (11 pontos e 10 ressaltos) foram os destaques da equipa do Dragão.

Entretanto, no Pavilhão do Clube do Povo de Esgueira, o campeão Benfica chegou ao intervalo já a vencer por 42-31, com os triplos de Toney Douglas e José Silva a ditarem a diferença no marcador.

No terceiro quarto, o domínio dos encarnados foi ainda mais avassalador, com a diferença no marcador a superar os trinta pontos (76-45), o que permitiu a Norberto Alves rodar a equipa no último quarto para assegurar uma vitória por 100-64.

Na próxima jornada, a 10 de fevereiro, o Benfica recebe o FC Porto no Pavilhão Fidelidade.

Ainda este domingo, o Sporting recebe o Vitória no Pavilhão João Rocha, num embate em que os leões têm a possibilidade de alcançar o FC Porto no topo da classificação.

Classificação dos primeiros: FC Porto, 26 pontos; Benfica, 24; Ovarense, 23; Sporting, 23 (menos um jogo); Oliveirense, 21 (menos um jogo); Imortal, 21.

Os resultados da 14.ª jornada

Sábado:

Esgueira - Benfica, 64-100

Imortal – Portimonense, 74-72

Galomar – Póvoa, 81-88

Ovarense – Lusitânia, 99-70

FC Porto - Oliveirense, 90-86

Domingo:

Sporting - Vitória de Guimarães, 16:00