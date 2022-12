A equipa de basquetebol do Sporting fechou o ano com uma vitória sobre o Póvoa, no Pavilhão João Rocha, por 86-73, em jogo da 15.ª jornada do campeonato nacional, resultado que permitiu aos leões alcançar o FC Porto no segundo lugar e ficar a apenas um ponto do líder Benfica.

Os leões chegaram ao final do primeiro período com dez pontos de vantagem (28-18), uma diferença que depois geriram até ao intervalo (50-41). Os visitantes ainda reduziram a diferença no terceiro período (65-58), mas a equipa comandada por Pedro Nuno Monteiro voltou a carregar no acelerador na etapa final e garantiu um triunfo que nunca chegou a estar em causa.

Na próxima ronda, a 4 de janeiro, o Sporting visita Guimarães.

Classificação dos primeiros: Benfica, 28 pontos/15 jogos; FC Porto, 27/14; Sporting, 27/15; Ovarense, 24/15; Oliveirense, 22/14; Esgueira, 22/15.