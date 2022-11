A equipa de basquetebol do Benfica foi ao Dragão Arena vencer o FC Porto por 112-105, em jogo em atraso da 3.ª jornada do campeonato nacional que só ficou resolvido depois de um prolongamento. Os visitantes estiveram em vantagem nos primeiros três quartos do jogo, mas a equipa da casa recuperou no último quarto que terminou com um empate 89-89. Na etapa complementar, a equipa de Norberto Alves foi mais forte e, com esta vitória, salta para o topo da classificação.

Os encarnados entraram de rompante na partida e, apenas ao fim de cinco minutos de jogo, já tinham uma vantagem de onze pontos (14-3). A equipa de Fernando Sá ainda reagiu, mas o primeiro período acabou com os visitantes em vantagem (23-17).

Já no segundo período, o Benfica esteve sempre na frente do marcador e chegou ao intervalo com mais dez pontos (49-39), chegando a ter uma vantagem de treze pontos a meio do terceiro período. O FC Porto voltou a reduzir a diferença na ponta final, com Francisco Amarante, com um triplo, a fixar uma diferença em apenas seis pontos no arranque para o último período (58-64).

Grande recuperação do FC Porto dita prolongamento

O FC Porto entrou mais forte no último período e, com o Dragão Arena a vibrar, reduziu a diferença para apenas três pontos, novamente com Francisco Amarante em plano de destaque, com mais dois triplos. A diferença manteve-se nos minutos seguintes, mas o FC Porto reduziu a diferença para apenas um ponto (76-77) a quatro minutos do final e, a dois minutos do fim, passou mesmo para a frente do marcador (81-79).

Os últimos minutos foram impróprios para cardíacos, o FC Porto procurou segurar a vantagem, mas o Benfica conseguiu empatar 89-89 a três segundos do final do tempo regulamentar e o jogo foi para prolongamento.

Já na etapa complementar, o Benfica entrou melhor e, num ápice, construiu uma vantagem de oito pontos que depois geriu até ao final, acabando por reclamar os dois pontos com uma vitória por 112-105.

Com este triunfo, o Benfica segue invicto no campeonato, com sete vitórias que valem a liderança isolada na classificação, com mais um ponto do que o FC Porto e Oliveirense.