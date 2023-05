A final da edição 2022/23 começa a desenhar-se de forma cada vez mais vincada. Um dia depois de os Denver Nuggets terem feito 2-0 frente aos LA Lakers a Oeste, os Miami Heat voltaram a impor-se em Boston e lideram a série a Este também por 2-0.

O conjunto da Florida venceu por 111-105 e terá agora dois jogos em casa (domingo e terça-feira) para fechar a eliminatória e evitar ida a Boston.

No final do terceiro período, os Celtics, favoritos por terem sido a segunda melhor equipa da fase regular em termos absolutos, venciam por 83-75, mas caíram nos derradeiros minutos. Com a mão quente de Jimmy Butler nos momentos decisivos, os Heat passaram para a frente com dois lançamentos certeiros consecutivos com pouco mais de dois minutos por jogar e mantiveram-se por cima até ao fim.

Butler fechou a partida com 27 pontos, oito ressaltos, seis assistências e ainda três roubos de bola. A estrela dos Heat contou ainda com os preciosos contributos de Bam Adebayo - roçou o triplo duplo com 22 pontos, 17 ressaltos e nove assistências - e Caleb Martin, que saltou do banco para fazer 25 pontos.