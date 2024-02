A equipa de basquetebol do FC Porto bateu esta terça-feira os alemães do Gottingen, no Dragão Arena, por 82-64, na sexta e última jornada do grupo K da Taça Europa, avançando para os quartos de final da competição.

É o segundo ano consecutivo em que o FC Porto consegue chegar aos «quartos» desta competição europeia, a segunda organizada pela FIBA (descontando as duas competições organizadas pela Euroliga).

Com um forte apoio dos adeptos, os dragões contaram com exibições magistrais de Tanner Omlid (29 pontos, seis ressaltos, duas assistências) e de Cleveland Melvin (20 pontos, seis ressaltos).

A história da exibição foi uma de uma primeira parte mais equilibrada, vencendo a equipa de Fernando Sá o primeiro período por 27-18 e perdendo o segundo por 20-13, e um segundo tempo desnivelado, com maior acerto nos triplos – 20-14, no terceiro período, e 22-12 no complementar.

Com esta vitória, o FC Porto chegou aos 10 pontos no Grupo K, mais um dos que os alemães, e, desta forma, garantiu a qualificação, ocupando para já o primeiro lugar, ainda que o Bilbau, com nove pontos, jogue apenas quarta-feira diante do Balkan e, mesmo perdendo (soma um ponto), tem vantagem no confronto direto, pelo que ficará sempre em primeiro.

Assim, o FC Porto já sabe que vai avançar na competição no segundo lugar e, assim, vai defrontar os turcos do Bahcesehir, que já têm garantida a passagem no primeiro lugar no grupo L, em que figura o Sporting.

Na quarta-feira, os leões jogam diante do Légia sabendo que só uma vitória por mais de nove pontos de diferença lhes permitirá seguir em frente, uma vez que disputam com os polacos a última vaga de apuramento.