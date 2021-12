Travante Williams, basquetebolista norte-americano do Sporting, manifestou-se «feliz» por o FC Porto ter ido a jogo esta terça-feira, depois de duas faltas de comparência em forma de protesto contra a arbitragem do último jogo da final do play-off da época passada, vencido pelos leões por 86-85.

«Estou feliz por terem comparecido hoje», escreveu o jogador do Sporting nas redes sociais, num comentário obviamente revestido de ironia, a apontar para as recentes faltas de comparência dos rivais aos jogos com Ovarense e Oliveirense.

Num dia em que os árbitros se insurgiram contra o comunicado da federação de basquetebol, que abriu portas para o regresso dos portistas à competição, a equipa do Dragão acabou por vencer o Sporting por 66-59, em jogo da 13.ª jornada que, por curiosidade, permitiu aos leões, com apenas um ponto, destacarem-se no topo da classificação.