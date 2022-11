Steph Curry bem vai tentando, mas não há maneira de os Golden State Warriors se endireitarem.

Esta madrugada, os campeões da NBA somaram mais uma derrota, em casa dos Phoenix Suns (130-119) e continuam afastados da zona do play-off, ou até do play-in.

Curry voltou a brilhar, com 50 pontos, nove ressaltos e seis assistências, mas foi incapaz para suster um coletivo mais forte dos homens de Phoenix, do qual dois jogadores se destacaram: Cameron Payne, com 29 pontos, três ressaltos e sete assistências, e Devin Booker, com 27 pontos, dois ressaltos e nove assistências.

Quem continua em grande são os Celtics, líderes da Conferência Este. A formação de Boston triunfou na deslocação ao terreno dos Atlanta Hawks.

Trae Young até foi o melhor marcador do encontro, com 27 pontos – além de cinco ressaltos nove assistências –, mas a exibição do base foi insuficiente para a equipa do Arizona vencer.

Nos Celtics, foi Jaylen Brown a brilhar, com 22 pontos e cinco ressaltos.

OUTROS RESULTADOS DA NOITE

Charlotte-Hornets-Indiana Pacers, 113-125

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves, 108-126

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder, 120-121

Toronto Raptors-Miami Heat, 112-104

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers, 113-98

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls, 124-110

Dallas Mavericks-Houston Rockets, 92-101

Denver Nuggets-New York Knicks, 103-106