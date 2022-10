Há treinadores de futebol que bebem ideias das modalidades, mas há também técnicos de desportos de pavilhão que procuram inspirar-se no melhor do futebol.

É o caso dos Golden State Warriors, atuais campeões da NBA.

A revelação foi feita por Klay Thompson, um dos pilares da equipa mais vencedora da década, com quatro título nos últimos sete anos. «Dou mérito ao Steve [Kerr, treinador dos Warriors]. Ele veio e teve essa visão para manter as coisas a funcionar. Deu-nos o exemplo perfeito do Barcelona, daquilo que eles chamam de tiki-taka», disse, referindo-se ao célebre «carrossel» do Barça de Pep Guardiola, após a vitória sobre os Los Angeles Lakers no arranque da temporada.

Thompson respondia aos elogios de Charles Barkley, um dos melhores basquetebolistas nas décadas de 80 e 90. O antigo poste e membro do chamado «Dream Team» que conquistou os Jogos Olímpicos de 1992 (curiosamente em Barcelona) elogiou, durante um comentário televisivo, a capacidade de movimentação dos Warriors, que permitia que alguns dos atiradores recebessem muitas vezes a bola com espaço para lançarem ao cesto.