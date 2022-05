Ao terceiro jogo, os Golden State Warriors voltaram a vencer os Dallas Mavericks (109-100), na última madrugada, na final da Conferência Oeste e fixaram a série em 3-0, pelo que só precisam de vencer o jogo quatro para agarrar o bilhete para a próxima e derradeira ronda.

No primeiro jogo em Dallas, depois de uma primeira parte muito dividida, os Warriors cavaram a diferença de nove pontos no terceiro período e aguentaram a vantagem no último quarto.

O esloveno Luka Doncic voltou a somar o maior número de pontos (40), além de 11 ressaltos. Andrew Wiggins foi o melhor elemento dos visitantes (27 pontos e 11 ressaltos), seguido de Stephen Curry (31 pontos, cinco ressaltos e 11 assistências).

O jogo quatro, que pode ser decisivo, está marcado para a madrugada da próxima quarta-feira (02h00).

O resumo da partida: