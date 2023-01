Os minutos finais do jogo entre os Milwaukee Bucks e os Toronto Raptors ficaram marcados por um confronto entre Brook Lopez (Bucks) e Gary Trent Jr., jogador da formação canadiana.

Após um cesto para a equipa da casa, o poste dos Bucks, aparentemente exasperado com a marcação do adversário junto ao cesto, empurrou-o com o corpo para fora do campo e arrancou-lhe a fita da cabeça.

O momento iniciou um confronto que meteu ao barulho jogadores, elementos das equipas técnicas das duas equipas e árbitros, que correram para o local no sentido de serenar os ânimos entre os dois jogadores.

Com o ambiente mais calmo, os árbitros foram ao monitor rever as imagens e decidiram expulsar Brook Lopez devido a duas faltas técnicas: uma por arrancar a fita da cabeça de Gary Trent Jr. e outra por empurrar O.G. Anunoby.

Os Bucks, que não contaram com a estrela Giannis Antetokounmpo, venceram o jogo por 130-122, com uma exibição de luxo de Jrue Holiday, que anotou um total de 37 pontos, sete assistências e seis ressaltos.

Holiday não foi o único a estar tremendamente inspirado nesta terça-feira à noite. O sérvio Nikola Jovic conduziu os Denver Nuggets à vitória sobre os Portland Trail Blazers (122-113) com um triplo duplo: foram 36 pontos, 12 ressaltos e dez assistências. E Joel Embiid brilhou, com 41 pontos, na vitória dos Philadelphia 76ers em casa dos LA Clippers por 120-110.