O poste português Neemias Queta esteve em altas na sexta-feira ao registar um «duplo-duplo», no triunfo dos Sacramento Kings sobre os Phoenix Suns (82-69), na Summer League da NBA.

O basquetebolista luso chegou aos 15 pontos e 10 ressaltos no encontro, tendo mesmo conseguido acertar as seis tentativas de lançamentos de campo. O melhor marcador dos Kings foi Keegan Murray, com 21 pontos.

Neemias somou ainda uma assistência e um desarme, embora tenha perdido por sete vezes a bola.

Um dos lances de Neemias diante dos Suns: