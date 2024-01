O Real Madrid venceu esta sexta-feira o Anadolu Efes na Euroliga de basquetebol, por 130-126, num jogo com um desfecho histórico: ficou resolvido apenas ao fim de quatro prolongamentos.

O duelo entre espanhóis e turcos é o primeiro na história da Euroliga resolvido em quatro prolongamentos.

Depois do 81-81 no final do tempo regulamentar, a decisão foi para períodos extra de cinco minutos para apurar o vencedor. Só que, ao fim do primeiro prolongamento, havia 91-91. Ao fim do segundo, 102-102. Ao fim do terceiro, 114-114. Só ao quarto é que o Real Madrid garantiu o triunfo, num jogo que vai para os livros da história da modalidade.

Dzanan Musa, do Real Madrid, com 40 pontos, foi o destaque na lista de marcadores.

O português Sérgio Silva fez parte da equipa de arbitragem.