No "El Clásico" do basquetebol, a contar para a 18.ª jornada da Liga Europeia, o Barcelona impôs a segunda derrota ao líder Real Madrid.

No Palau Blaugrana, quase 7600 adeptos viram os "merengues" fecharem a primeira parte em vantagem, por 45-47 (21-25 e 24-22).

Após o empate a 15 pontos no terceiro quarto, o Barcelona cerrou a defesa e foi implacável na frente, conseguindo um derradeiro parcial de 23-16 e, assim, o triunfo por 83-75.

O poste checo Jan Vesely foi a estrela maior dos anfitriões, assinando 27 pontos. Do outro lado, e numa segunda parte coletivamente atípica nesta época, o bósnio Dzanan Musa foi o melhor pontuador do Real Madrid, com 19 pontos.

O triunfo permitiu ao Barcelona - agora com 12 vitórias em 18 jogos - aproximar-se do segundo lugar desta Superliga, onde segue o Virtus Bologna, com mais uma vitória. Por sua vez, o Real Madrid permanece na liderança, com duas derrotas em 18 partidas.

Sem tempo a perder, a ação da Liga Europeia segue já na sexta-feira. O Barcelona recebe os bascos do Baskonia (11.º) e o Real Madrid recebe os turcos do Anadolou Efes (15.º).

Esta prova europeia, uma Superliga exclusiva, é composta por 18 clubes. No final da fase regular, seis equipa qualificam-se diretamente para os quartos de final. Por sua vez, outros quatro participantes agarram o bilhete para o play-off de acesso a essa fase.