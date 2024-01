Na NBA, Ricky Rubio rescindiu contrato com os Cleveland Cavaliers. A informação é avançada pelo jornalista Adrian Wojnarowski.

O jogador espanhol estava afastado da equipa para tratar da saúde mental e não deve voltar a jogar na NBA.

Segundo Wojnarowski, caso Rubio volte a jogar basquetebol, devo fazê-lo em Espanha. De recordar que o jogador, de 33 anos, jogou no Barcelona entre 2009 e 2011.

ESPN Sources: After stepping away from the franchise to address his mental health, guard Ricky Rubio and the Cleveland Cavaliers have agreed on a contract buyout. If Rubio — a 12-year veteran — plays professionally again, it will be likely in his native Spain. pic.twitter.com/zyDvRihaGL